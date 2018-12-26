Футбол

Сульшер: «„МЮ“ в матче с „Хаддерсфилдом“ хотел отыграть на ноль»
Sport24.ru
13:21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом» со счетом 3:1 в 19-м туре АПЛ.
Sport24.ru13:21

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Уле-Гуннар Сульшер: «Победа над „Хаддерсфилдом“ придаст „МЮ“ правильный импульс»

Sportbox.RU14:10

Уле-Гуннар Сульшер: «В следующем матче сможем рассчитывать на Марсьяля, Лукаку и Санчеса»

Матч ТВ14:45

Сульшер: Лукаку, Санчес и Марсьяль хороши в атаке, было бы здорово вернуть их

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Сульшер: «Хочется, чтобы МЮ не пропускал»

Soccer.ru13:21

Сульшер – о матче с «Хаддерсфилдом»: «Мы хотели отыграть на ноль»

Бомбардир.ру14:25

Сульшер: «„МЮ“ в матче с „Хаддерсфилдом“ хотел отыграть на ноль»

Sport24.ru13:21
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Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
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МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
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СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
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Происшествия

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"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
Обновлено в 12:53
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Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%

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В Минздраве отреагировали на сообщения о «запрете табака» к 2050 году

В Минздраве с удивлением восприняли сообщения об инициативе якобы запретить табак после 2050 года.
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"Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом – по развитию нацпроектов", - по-доброму предупредил Путин, напомнив направления для прорыва.
Обновлено в 14:22
Политика

СНБО Украины утвердил новые санкции против России

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 12:29
Политика

Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску

По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
Обновлено в 14:33
Футбол

Адвокат: матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится

Футбольного матча между командой заключённых в лице футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось, сообщила адвокат Татьяна Стукалова на своей странице.
Обновлено в 13:49
Политика

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Политика

Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче

Глава Росгвардии Виктор Золотов подтвердил, что его внук учится в Англии, при этом учебу молодого человека оплачивает его отец.
Обновлено в 12:40
Политика

Золотов ответил Навальному на обвинения в присвоении дачи Микояна

В 2016 году Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что семье Золотова принадлежат квартиры в Москве, дома в Сочи, Барвихе и Геленджике, а также дача Микояна в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 14:38
Космос

Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков

В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.
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Власти Петербурга сообщили о прекращении голодовки строителями метро

Ранее сообщалось, что около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку. Им не выплачивали зарплату на протяжении четырех месяцев.
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Россия обвинила Израиль в угрозе гражданским самолетам

Обновлено в 07:19
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Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Обновлено в 05:52
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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Обновлено в 12:22
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К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
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Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии

Обновлено в 10:57
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Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам

Обновлено в 08:17
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В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка

В Краснодаре вооруженный мужчина зашел в банк и поздравил сотрудников.
Обновлено в 09:49
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В России с нового года подорожают автомобили

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NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
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«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей

Обновлено в 07:22
Происшествия

На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала

Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.
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В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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