Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).

Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»

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