Футбол
Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»
Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»Чемпионат10:07
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).
Чемпионат10:07
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Футбол
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«Ливерпуль» не отдаст Лаллану в аренду в январе
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана не покинет команду в январе. Клуб не намерен отдавать футболиста в аренду.
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