Футбол

Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»
Чемпионат
10:07

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).
Чемпионат10:07

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Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»

Чемпионат10:07

Сульшер – о победе над «Редингом»: «Манчестер Юнайтед» провел не лучший матч»

Бомбардир.ру12:47

Санчес получил рецидив старой травмы

Soccer.ru09:59

Оле-Гуннар Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ сыграл не лучшим образом»

Sports.ru09:55
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Футбол

«Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" нанес поражение "Ноттингем Форест", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
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«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 08:43
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«Валенсия» с Черышевым уступила «Алавесу»

«Валенсия» проиграла «Алавесу» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:12
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Санчес возомнил себя Фергюсоном и сел на место Сульшера

После замены Санчес случайно сел на место Сульшера. Норвежец улыбнулся, похлопал игрока по плечу и попросил пересесть.
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Футбол

Иван Новосельцев покинул «Анжи»

«Анжи» объявил об уходе защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
Обновлено в 13:25
Футбол

Пепе договорился с «Монако» о трансфере

Обновлено в 08:32
Футбол

Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году

Обновлено в 06:30
Футбол

Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»

Определенных договоренностей казанскому клубу удалось достигнуть лишь с Гранатом. Он согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты.
Обновлено в 06:56
Футбол

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча

Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».
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Футбол

Отец Романа Еременко: «Не хочу комментировать будущее своего сына»

Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду. Со здоровьем у моего сына все в порядке.
Обновлено в 11:14
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«Ювентус» передумал продавать Бенатиа в январе

Итальянская пресса сообщает, что "Ювентус" передумал продавать защитника Мехди Бенатиа в январе.
Обновлено в 08:24
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Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери дал жёсткий ответ на критику в свой адрес, которая появилась после того, как хавбек заказал «золотой стейк» стоимостью € 1200.
Обновлено в 09:40
Футбол

Исполняющим обязанности гендиректора «Анжи» стал Агарагимов

Исполняющим обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" стал Абсалутдин Агарагимов, сообщает в субботу пресс-служба ФК.
Обновлено в 09:06
Футбол

Пулишич: «Мне нравится стиль игры „Челси“»

Надеюсь, что болельщики поймут мое решение уйти. Что касается "Челси", то мне нравится стиль игры этой команды.
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«Ливерпуль» не отдаст Лаллану в аренду в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана не покинет команду в январе. Клуб не намерен отдавать футболиста в аренду.
Обновлено в 12:49
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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