Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).

Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Самедовым

Футбол Футбол Азар: «Фабрегас уже немного стар, но все еще хорош» Нападающий «Челси» Эден Азар после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии поделился мнением о полузащитнике Сеске Фабрегасе.

Футбол Футбол «Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.

Футбол Футбол «Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса» "Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах.

Футбол Футбол «Лион» на выезде обыграл «Бурж Фут» в матче Кубка Франции Футболисты Лиона переиграли Бурж Фут в гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции со счетом 2:0.

Футбол Футбол Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года Лучшим футболистом Дании в 2018 году признан полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.

Футбол Футбол «Барселона» получит за Паулинью 50 миллионов евро С июля игрок играет в Китае на правах аренды. Отметим, что в 2017 году Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.

Футбол Футбол «Ювентус» передумал продавать Бенатиа в январе Итальянская пресса сообщает, что "Ювентус" передумал продавать защитника Мехди Бенатиа в январе.

Футбол Футбол Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом» Во время матча Кубка Англии с "Редингом" (2:0) замененный форвард "МЮ" Алексис Санчес присел на место норвежского наставника.

Футбол Футбол Бывший форвард «Спартака» Барриос переходит в «Уракан» Барриос переходит в "Уракан" в статусе свободного агента, поскольку контракт игрока с "Коло-Коло" был расторгнут.

Футбол Футбол Вальверде: «Юмтити сможет тренироваться с командой через две недели» Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ходе процесса восстановления французского защитника Самуэля Юмтити.

Футбол Футбол Кьяртанссон может сменить «Ростов» на турецкий клуб Исландский нападающий Видар Кьяртанссон, который не смог в полной мере проявить себя в "Ростове", может перейти в турецкий клуб "Йени Малатияспор".

Футбол Футбол «Бавария» выкупила 18-летнего защитника «Далласа» «Бавария», как и ожидалось ранее, выкупила у «Далласа» защитника Криса Ричардса. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона долларов.

Футбол Футбол ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».