Футбол
Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»
Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»Чемпионатвчера в 10:07
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).
Чемпионатвчера в 10:07
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Сульшер: Лукаку становится лучше, он забил отличный гол после передачи Санчеса
Чемпионатвчера в 15:35
Сульшер – о победе над «Редингом»: «Манчестер Юнайтед» провел не лучший матч»
Бомбардир.рувчера в 12:47
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Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Азар: «Фабрегас уже немного стар, но все еще хорош»
Нападающий «Челси» Эден Азар после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии поделился мнением о полузащитнике Сеске Фабрегасе.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса»
"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах.
Обновлено вчера в 16:38
Футбол
«Лион» на выезде обыграл «Бурж Фут» в матче Кубка Франции
Футболисты Лиона переиграли Бурж Фут в гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года
Лучшим футболистом Дании в 2018 году признан полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Барселона» получит за Паулинью 50 миллионов евро
С июля игрок играет в Китае на правах аренды. Отметим, что в 2017 году Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
«Ювентус» передумал продавать Бенатиа в январе
Итальянская пресса сообщает, что "Ювентус" передумал продавать защитника Мехди Бенатиа в январе.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»
Во время матча Кубка Англии с "Редингом" (2:0) замененный форвард "МЮ" Алексис Санчес присел на место норвежского наставника.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Бывший форвард «Спартака» Барриос переходит в «Уракан»
Барриос переходит в "Уракан" в статусе свободного агента, поскольку контракт игрока с "Коло-Коло" был расторгнут.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Вальверде: «Юмтити сможет тренироваться с командой через две недели»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ходе процесса восстановления французского защитника Самуэля Юмтити.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Кьяртанссон может сменить «Ростов» на турецкий клуб
Исландский нападающий Видар Кьяртанссон, который не смог в полной мере проявить себя в "Ростове", может перейти в турецкий клуб "Йени Малатияспор".
Обновлено в 00:16
Футбол
«Бавария» выкупила 18-летнего защитника «Далласа»
«Бавария», как и ожидалось ранее, выкупила у «Далласа» защитника Криса Ричардса. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча
Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
Рибери в жесткой форме ответил на критику за «золотой стейк»
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро.
Обновлено вчера в 10:18