Футбол

Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»
Чемпионат
10:07

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).
Чемпионат10:07

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Чон: почувствовал гордость, когда дебютировал за основную команду «МЮ»

Чемпионат17:03

Сульшер: «Сыграли не лучшим образом, но добились главного - прошли дальше»

Soccer.ru09:55

Оле-Гуннар Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ сыграл не лучшим образом»

Sports.ru09:55

Сульшер – о победе над «Редингом»: «Манчестер Юнайтед» провел не лучший матч»

Бомбардир.ру12:47
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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