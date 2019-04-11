Футбол

Сульшер: «МЮ» поедет на «Камп Ноу» с единственной целью — забитьЧемпионат вчера в 18:28

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте — автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу. Мяч после удара головой Луиса Суареса летел вдоль линии.
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