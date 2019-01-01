Футбол
Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02
Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
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Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Северная Корея подтвердила состоявшиеся накануне ракетные запуски.
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