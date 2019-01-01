Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02

Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

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Сульшер: «Побороться за титул в следующем сезоне? Это нереально»

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Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

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Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне, важно остаться в топ-6

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Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Sportbox.RU06:03

Сульшер о борьбе «МЮ» за чемпионство в следующем сезоне: «Это нереально»

Sports.ru04:41
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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