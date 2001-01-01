Футбол
Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия
После пожара в Шереметьево возбудили дело
Обновлено в 12:52
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ
Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции
"Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 13:25
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Первый трактор-сапер соберут в Челябинске
Обновлено в 04:16
Футбол
«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги
После 32 туров бундеслиги Байер занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у Айнтрахта, идущим на четвертой позиции.
Обновлено в 13:50
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Музыканты Queen стали богаче королевы Великобритании
Совместное состояние музыкантов рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 03:06
Политика
Спецпрокурор Мюллер ответит на вопросы членов Конгресса США 15 мая
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США, намеченных на 15 мая.
Обновлено в 12:05
Футбол
Мурад Мусаев: «Нет одного виноватого – все недоработали понемножку»
Нет одного виноватого – все недоработали понемножку, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево
Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %
Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Чехия — Россия 1:4 (3-й период)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество
Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров
Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38