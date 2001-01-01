Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Космос Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Армия и оружие Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.

Политика Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

Армия и оружие Американские дипломаты посетили Донбасс «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Политика В Германии Россию признали сверхдержавой Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.

Общество В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.

Музыка Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение» Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».

Футбол «Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции "Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

Экономика Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада «Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.

Футбол «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги После 32 туров бундеслиги Байер занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у Айнтрахта, идущим на четвертой позиции.

Игры В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Кино Музыканты Queen стали богаче королевы Великобритании Совместное состояние музыкантов рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Sunday Times.

Политика Спецпрокурор Мюллер ответит на вопросы членов Конгресса США 15 мая Спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США, намеченных на 15 мая.

Происшествия В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.

Гаджеты В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 % Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Хоккей Чехия — Россия 1:4 (3-й период) Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.