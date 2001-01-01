Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Sportbox.RU06:03

Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Матч ТВ06:03

Сульшер о борьбе «МЮ» за чемпионство в следующем сезоне: «Это нереально»

Sports.ru04:41

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне, важно остаться в топ-6

Чемпионат04:20

Сульшер: «„МЮ“ не выиграет АПЛ в следующем сезоне»

Sport.ru04:58

Сульшер: «Побороться за титул в следующем сезоне? Это нереально»

Soccer.ru01:47

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

REGNUM05:02
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия

После пожара в Шереметьево возбудили дело

Обновлено в 12:52
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ

Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

Обновлено в 09:56
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции

"Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 13:25
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Первый трактор-сапер соберут в Челябинске

Обновлено в 04:16
Футбол

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги

После 32 туров бундеслиги Байер занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у Айнтрахта, идущим на четвертой позиции.
Обновлено в 13:50
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

Обновлено в 13:56
Кино

Музыканты Queen стали богаче королевы Великобритании

Совместное состояние музыкантов рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 03:06
Политика

Спецпрокурор Мюллер ответит на вопросы членов Конгресса США 15 мая

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США, намеченных на 15 мая.
Обновлено в 12:05
Футбол

Мурад Мусаев: «Нет одного виноватого – все недоработали понемножку»

Нет одного виноватого – все недоработали понемножку, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Гаджеты

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Чехия — Россия 1:4 (3-й период)

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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