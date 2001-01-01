Футбол
Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»
Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Медведев поздравил «Зенит» с победой
Обновлено в 07:02
Происшествия
Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже
Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь
Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Футбол
Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение
Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы
Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости быть готовыми к тому, что военным придется защищать страну от возможного нападения США.
Обновлено в 04:13
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Авто
В немецких СМИ высказались о перспективах Lada на европейском рынке
Как сообщает Российская Газета, в статье немецкого издания идет речь о перспективах современных моделей АвтоВАЗа на рынке Германии.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Уникальные кабриолеты ЗИЛ примут участие в параде Победы в Петербурге
На кабриолетах принимающий парад генерал-полковник Александр Журавлев в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днем Победы.
Обновлено в 07:50
Кино
Де Ниро рассказал о мире без Трампа
Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России
Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 05:33