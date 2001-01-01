Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

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