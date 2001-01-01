Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Сульшер: «„МЮ“ не выиграет АПЛ в следующем сезоне»

Sport.ru04:58

Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Sportbox.RU06:03

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

REGNUM05:02

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне, важно остаться в топ-6

Чемпионат04:20

Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Матч ТВ06:03

Сульшер: «Побороться за титул в следующем сезоне? Это нереально»

Soccer.ru01:47

Сульшер о борьбе «МЮ» за чемпионство в следующем сезоне: «Это нереально»

Sports.ru04:41
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Футбол

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»

Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Единоборства

Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

Медведев поздравил «Зенит» с победой

Обновлено в 07:02
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Культура

Путин вручил ордена работникам культуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь

Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Футбол

Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение

Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы

Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости быть готовыми к тому, что военным придется защищать страну от возможного нападения США.
Обновлено в 04:13
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Авто

В немецких СМИ высказались о перспективах Lada на европейском рынке

Как сообщает Российская Газета, в статье немецкого издания идет речь о перспективах современных моделей АвтоВАЗа на рынке Германии.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Уникальные кабриолеты ЗИЛ примут участие в параде Победы в Петербурге

На кабриолетах принимающий парад генерал-полковник Александр Журавлев в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днем Победы.
Обновлено в 07:50
Кино

Де Ниро рассказал о мире без Трампа

Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Политика

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России

Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 05:33
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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