Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Матч ТВ06:03

Уле-Гуннар Сульшер: «У нас не получится стать чемпионами в следующем сезоне»

Sportbox.RU06:03

Сульшер о борьбе «МЮ» за чемпионство в следующем сезоне: «Это нереально»

Sports.ru04:41

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне, важно остаться в топ-6

Чемпионат04:20

Сульшер: «„МЮ“ не выиграет АПЛ в следующем сезоне»

Sport.ru04:58

Сульшер: «Побороться за титул в следующем сезоне? Это нереально»

Soccer.ru01:47

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

REGNUM05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Футбол

Кокорин стал чемпионом России из СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Число детей в Японии сократилось до рекордного минимума

Обновлено в 06:46
ЖКХ

Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая

С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

«Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас

Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Машину Владимира Путина угнали с автомойки

Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Политика

В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов

Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).
Обновлено в 06:25
Политика

Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию

Суд в Иране приговорил младшего брата президента Хасана Рухани Хуссейна Ферейдуна, арестованного в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, к тюремному заключению на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Политика

Австрия собирается блокировать расширение АЭС «Моховце» в Словакии

Курц добавил, что в разговоре с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини выразил озабоченность Австрии по вопросам безопасности и попытался отговорить его от расширения АЭС.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 08:05
Наука

Ученые назвали простой способ омолодить организм на несколько лет

Обновлено в 02:37
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Обновлено в 04:43
Культура

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Общество

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество

В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику

Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
Обновлено в 07:45
Политика

Медведчук связал уходящую эпоху Порошенко с нищетой и русофобией

По итогам выборов президента Украины уходит человек, чьи «европейские реформы» привели к обнищанию миллионов граждан.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Футбол

Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри

Защитник «Челси» Гари Кэхилл не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом.
Обновлено в 06:43
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное