Футбол
Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезонеREGNUM 05:02
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Футбол
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Число детей в Японии сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 06:46
ЖКХ
Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая
С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
«Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас
Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Машину Владимира Путина угнали с автомойки
Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Политика
В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов
Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).
Обновлено в 06:25
Политика
Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию
Суд в Иране приговорил младшего брата президента Хасана Рухани Хуссейна Ферейдуна, арестованного в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, к тюремному заключению на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Политика
Австрия собирается блокировать расширение АЭС «Моховце» в Словакии
Курц добавил, что в разговоре с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини выразил озабоченность Австрии по вопросам безопасности и попытался отговорить его от расширения АЭС.
Обновлено в 06:09
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США
Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Обновлено в 04:43
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Общество
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику
Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
Обновлено в 07:45
Политика
Медведчук связал уходящую эпоху Порошенко с нищетой и русофобией
По итогам выборов президента Украины уходит человек, чьи «европейские реформы» привели к обнищанию миллионов граждан.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Футбол
Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри
Защитник «Челси» Гари Кэхилл не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом.
Обновлено в 06:43
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14