Футбол

Сульшер: «Не хочу уходить из „Манчестер Юнайтед“ в мае»
Бомбардир.ру
01:54

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
Джамал Ласселс
28′
46′
Виктор Линделеф
Мохамед Диаме
Джонджо Шелви
53′
63′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
Хуан Мата
Алексис Санчес
64′
Ромелу Лукаку
Айосе Перес
Роберт Кенеди
69′
75′
Люк Шоу
80′
Маркус Рэшфорд
Фабиан Шер
Йосинори Муто
81′
87′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не хочет покидать команду по окончании сезона.
Бомбардир.ру01:54

Подробнее о событии

Сульшер: «Не хочу уходить из „Манчестер Юнайтед“ в мае»

Бомбардир.ру01:54

Уле-Гуннар Сульшер: «Наверное, Рэшфорд смотрел штрафные Роналду, когда тренировался»

Матч ТВ01:17

Оле-Гуннар Сульшер: «У Рэшфорда удар, как у Роналду»

Sports.ru02:28

Сульшер: не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед» в мае

Чемпионат01:09

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не показал максимума, но наконец-то не пропустил»

Спорт-Экспрессвчера в 18:11

Оле-Гуннар Сульшер: У Рэшфорда удар, как у Криштиану Роналду

Советский спортвчера в 17:47

Сульшер исправил главные ошибки Моуринью. Но обольщаться победной серией «МЮ» рано

Eurosport.ruвчера в 09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Обновлено вчера в 13:03
Космос

Китай объявил об успешной посадке зонда на обратной стороне Луны

Китайский космического аппарат «Чанъэ-4» в первые в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны.
Обновлено в 00:22
Хоккей

Сборная России разгромила словаков и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Обновлено в 01:09
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Финансы

Рубль растет по отношению к доллару и евро

В начале года рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов Московской биржи.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Телеведущий Николай Дроздов оказался в больнице

Обновлено в 02:20
Происшествия

Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американца

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует возвращения задержанного в России американского гражданина Пола Уилана, передает в среду, 2 января, CNN.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов

На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено вчера в 18:18
Гаджеты

Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов

Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:47
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 01:06
Хоккей

Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone

Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33

В Магнитогорске в результате обрушения подъезда жилого многоквартирного дома погибли 33 человека.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Кудрин оценил рост реальных доходов россиян

В 2018 году реальные доходы россиян продемонстрировали рост 0-0,4% по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

На юге Москвы в аварии с маршруткой пострадали девять человек, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Белгород, попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

МЧС: под завалами дома в Магнитогорске людей может быть больше, чем указано в списках

Собеседник уточнил, что при больших трагедиях, подобных произошедшему в Магнитогорске, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально.
Обновлено в 01:40
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено вчера в 05:32
Культура

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Спорт

Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Tesla отчиталась о рекордном производстве

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена в суде не признали вину

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в ходе начавшегося в четверг судебного процесса признался в краже зеркал с машины спортсмена, но отрицает вину в убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:38
Автоспорт

Вышло официальное приложение Михаэля Шумахера

Обновлено в 02:19
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное