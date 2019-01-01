Футбол

Сульшер: Кейн — великолепный бомбардир, он почти никогда не промахивается
Чемпионат
03:07

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер похвалил нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
Чемпионат03:07

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Сульшер: Кейн — великолепный бомбардир, он почти никогда не промахивается

Чемпионат03:07
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Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
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Габбьядини проходит медосмотр для «Сампдории»

Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио.
Обновлено в 02:53
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«Челси» отказал «Барселоне» в обмене Виллиана на Малкома

"Челси" в очередной раз отклонил предложение "Барселоны" о приобретении бразильского полузащитника Виллиана, утверждает источник.
Обновлено вчера в 22:13
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ЦСКА объявил о возвращении тренера Гранеро

ЦСКА сообщил, что испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро вернулся в клуб.
Обновлено в 01:00
Футбол

Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»

Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер».
Обновлено в 02:35
Футбол

Мурад Мусаев рассказал о возможных приобретениях ФК «Краснодар»

Мурад Мусаев отметил, что в зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно, так как команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами.
Обновлено в 01:48
Футбол

Сульшер: «Слухи о Почеттино в МЮ вполне обоснованы»

Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»

"Реал" завершил переговоры о приобретении защитника "Малаги" и молодёжной сборной Испании Чечу Мартинеса, утверждает источник.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест

Обновлено вчера в 21:19
Футбол

Батшуайи может перейти в «Эвертон»

Обновлено вчера в 13:59
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести Иско

Полузащитник Иско, у которого дефицит игровой практики в «Реале», попал в сферу интересов «Ювентуса».
Обновлено в 01:46
Футбол

Дик Адвокат покинет «Утрехт» летом

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат покинет клуб в конце сезона. 71-летний специалист сам изъявил желание уйти.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

Молодежка «Спартака» отправилась на сборы в Турцию

Молодежка "Спартака" отправилась в турецкий Белек, где состоится первый зимний сбор команды, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 03:14
Футбол

Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), сообщает Bild.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол

Йоан Молло покидает «Крылья Советов»

На следующей неделе «Крылья Советов» планируют подписать контракты с новыми игроками.
Обновлено вчера в 07:00
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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