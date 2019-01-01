Футбол
Сульшер: Кейн — великолепный бомбардир, он почти никогда не промахивается
Сульшер: Кейн — великолепный бомбардир, он почти никогда не промахиваетсяЧемпионат03:07
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер похвалил нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
Чемпионат03:07
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Футбол
Габбьядини проходит медосмотр для «Сампдории»
Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Челси» отказал «Барселоне» в обмене Виллиана на Малкома
"Челси" в очередной раз отклонил предложение "Барселоны" о приобретении бразильского полузащитника Виллиана, утверждает источник.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении тренера Гранеро
ЦСКА сообщил, что испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро вернулся в клуб.
Обновлено в 01:00
Футбол
Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»
Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер».
Обновлено в 02:35
Футбол
Мурад Мусаев рассказал о возможных приобретениях ФК «Краснодар»
Мурад Мусаев отметил, что в зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно, так как команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами.
Обновлено в 01:48
Футбол
Сульшер: «Слухи о Почеттино в МЮ вполне обоснованы»
Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»
"Реал" завершил переговоры о приобретении защитника "Малаги" и молодёжной сборной Испании Чечу Мартинеса, утверждает источник.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
Батшуайи может перейти в «Эвертон»
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
«Ювентус» хочет приобрести Иско
Полузащитник Иско, у которого дефицит игровой практики в «Реале», попал в сферу интересов «Ювентуса».
Обновлено в 01:46
Футбол
Дик Адвокат покинет «Утрехт» летом
Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат покинет клуб в конце сезона. 71-летний специалист сам изъявил желание уйти.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
Молодежка «Спартака» отправилась на сборы в Турцию
Молодежка "Спартака" отправилась в турецкий Белек, где состоится первый зимний сбор команды, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 03:14
Футбол
Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба
Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), сообщает Bild.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Йоан Молло покидает «Крылья Советов»
На следующей неделе «Крылья Советов» планируют подписать контракты с новыми игроками.
Обновлено вчера в 07:00