Футбол

Сульшер: «К работе в „Манчестер Юнайтед“ я готовился всю жизнь»Евро-футбол.ру 04:50

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что мечтал работать в команде такого калибра. Сейчас специалист исполняет обязанности менеджера до конца сезона.
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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