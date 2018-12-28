Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил важность для команды полузащитника Поля Погба. Я считаю, что Погба - это топ-игрок, один из лучших в мире.
Soccer.ru10:56
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Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 08:45
Политика
Украина сняла запрет на въезд для российских мужчин
Украина сняла запрет на въезд для мужчин из России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху
Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Sky: в Каире взорвали туристический автобус
Обновлено в 12:32
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Обновлено в 07:25
Происшествия
Видео с убийством медведя губернатором заинтересовало МВД
МВД России проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Чехии освободили захваченных в банке заложников
Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.
Обновлено в 11:22
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Культура
Умер израильский писатель Амос Оз
Известный израильский писатель Амос Оз скончался в пятницу в возрасте 79 лет. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.
Обновлено в 09:52
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено в 10:48
Политика
В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму
В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Футбол
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» ушел из столичного клуба.
Обновлено в 08:57
Авто
Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января
Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
Обновлено в 10:13
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Набережных Челнах произошла массовая драка на новогоднем корпоративе
Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Обновлено в 11:31
Политика
Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран
Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда
После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Происшествия
Норвежское рыболовецкое судно терпит бедствие у берегов Шпицбергена
Траулер норвежской компании Opilio AS терпит бедствие в проливе Хинлопена на севере Шпицбергена.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро
Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков.
Обновлено в 10:31
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Происшествия
ФСБ нашла в Севастополе подпольную оружейную мастерскую
На "заведение", оборудованное прямо в подвале жилого дома, наткнулись сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во время проверки информации о причастности отдельных лиц к "противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия".
Обновлено в 10:36
Происшествия
В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу
В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Comedy Club удалил шуточное видео про Путина и котенка
Сегодня в пятницу без объяснения причин в Сети был удален шуточный ролик "Маленькое новогоднее чудо", который сняла команда USB Production, входящая в "Камеди клаб".
Обновлено в 10:00