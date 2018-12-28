Футбол

Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»
Soccer.ru
10:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил важность для команды полузащитника Поля Погба. Я считаю, что Погба - это топ-игрок, один из лучших в мире.
Soccer.ru10:56

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Сульшер останется тренером «МЮ», Клопп не возьмет титул. Главные прогнозы на АПЛ-2019

Eurosport.ru13:55

Уле Гуннар Сульшер: «Хотим построить „МЮ“ вокруг Погба»

Спорт-Экспресс09:47

Уле-Гуннар Сульшер: «Надеемся построить команду вокруг Погба»

Матч ТВ12:19

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ готов построить команду вокруг Погба»

Евро-футбол.ру11:06

Сульшер заявил о желании построить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба

РИА Новости12:59

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хочет построить команду вокруг Погба

Чемпионат09:44

Сульшер: «Мы хотим выстраивать игру „МЮ“ вокруг Погба»

Sport24.ru12:38
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Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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