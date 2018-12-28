Футбол
Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»
Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»Soccer.ru10:56
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил важность для команды полузащитника Поля Погба. Я считаю, что Погба - это топ-игрок, один из лучших в мире.
Soccer.ru10:56
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Футбол
Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус.
Обновлено в 08:54
Футбол
УЕФА осудил проявление расизма болельщиками «Интера» в адрес Кулибали
Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила болельщиков миланского "Интера" за проявление расизма в отношении защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0).
Обновлено в 15:15
Футбол
Леонардо может сменить Гаттузо во главе «Милана»
Спортивный директор "Милана" Леонардо может возглавить команду.
Обновлено в 00:38
Футбол
Кокорину запретили играть с тюремщиками
Обновлено в 15:55
Футбол
Ригони может вернуться в «Зенит» в январе
Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может вернуться в петербургский «Зенит» уже в январе, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:07
Футбол
Джо Коул станет тренером в академии «Челси»
Обновлено в 14:14
Футбол
Эмери: «Могли купить Салаха в „ПСЖ“, но тогда у нас возникли сомнения»
Менеджер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хотел приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамед Салаха в "ПСЖ".
Обновлено в 15:51
Футбол
Маурицио Сарри: «Чемпионство в АПЛ разыграют „Ман Сити“ и „Ливерпуль“»
Думаю, титул разыграют «Ман Сити» и «Ливерпуль», – сказал Сарри.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с юным талантом до 2024 года
"Вест Хэм" объявил о пролонгировании сотрудничества с 19-летним ирландцем Декланом Райсом.
Обновлено в 12:46
Футбол
«Спартак» заработал 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов
Обновлено в 12:06
Футбол
«Настало время принять решение». Сарри — о ситуации с контрактом Азара
Контракт 27-летнего Азара с синими истекает летом 2020 года. СМИ все чаще говорят о том, что следующим клубом бельгийца станет «Реал».
Обновлено в 11:25
Футбол
Куадрадо успешно перенес операцию
Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено в 11:52
Футбол
Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»
Новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев.
Обновлено в 04:27
Футбол
Легионеров ЦСКА накормили холодцом и селёдкой под шубой
Футболистов угостили бутербродами с красной икрой, холодцом, кабачковой икрой, селёдкой под шубой и маринованными грибами.
Обновлено в 12:20
Футбол
Модрич отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не может договориться с клубом о продлении соглашения, которое истекает летом 2020 года.
Обновлено в 06:10