Футбол

Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»
Soccer.ru
10:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил важность для команды полузащитника Поля Погба. Я считаю, что Погба - это топ-игрок, один из лучших в мире.
Soccer.ru10:56

Подробнее о событии

Сульшер: Погба всё сделал сам, я не могу повлиять на игру Санчеса или Лукаку

Чемпионат17:18

Сульшер: «Я не могу влиять на игру футболистов»

Бомбардир.ру17:45

Сульшер заявил о желании построить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба

РИА Новости12:59

Уле-Гуннар Сульшер: «Надеемся построить команду вокруг Погба»

Sportbox.RU12:19

Уле-Гуннар Сульшер: «Надеемся построить команду вокруг Погба»

Матч ТВ12:19

Уле Гуннар Сульшер: «Хотим построить „МЮ“ вокруг Погба»

Спорт-Экспресс09:47

Сульшер: «Мы хотим выстраивать игру „МЮ“ вокруг Погба»

Sport24.ru12:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Футбол

Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус.
Обновлено в 08:54
Футбол

УЕФА осудил проявление расизма болельщиками «Интера» в адрес Кулибали

Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила болельщиков миланского "Интера" за проявление расизма в отношении защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0).
Обновлено в 15:15
Футбол

Леонардо может сменить Гаттузо во главе «Милана»

Спортивный директор "Милана" Леонардо может возглавить команду.
Обновлено в 00:38
Футбол

Кокорину запретили играть с тюремщиками

Обновлено в 15:55
Футбол

Ригони может вернуться в «Зенит» в январе

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может вернуться в петербургский «Зенит» уже в январе, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:07
Футбол

Джо Коул станет тренером в академии «Челси»

Обновлено в 14:14
Футбол

Эмери: «Могли купить Салаха в „ПСЖ“, но тогда у нас возникли сомнения»

Менеджер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хотел приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамед Салаха в "ПСЖ".
Обновлено в 15:51
Футбол

Маурицио Сарри: «Чемпионство в АПЛ разыграют „Ман Сити“ и „Ливерпуль“»

Думаю, титул разыграют «Ман Сити» и «Ливерпуль», – сказал Сарри.
Обновлено в 13:54
Футбол

«Вест Хэм» продлил контракт с юным талантом до 2024 года

"Вест Хэм" объявил о пролонгировании сотрудничества с 19-летним ирландцем Декланом Райсом.
Обновлено в 12:46
Футбол

«Спартак» заработал 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов

Обновлено в 12:06
Футбол

«Настало время принять решение». Сарри — о ситуации с контрактом Азара

Контракт 27-летнего Азара с синими истекает летом 2020 года. СМИ все чаще говорят о том, что следующим клубом бельгийца станет «Реал».
Обновлено в 11:25
Футбол

Куадрадо успешно перенес операцию

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено в 11:52
Футбол

Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»

Новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев.
Обновлено в 04:27
Футбол

Легионеров ЦСКА накормили холодцом и селёдкой под шубой

Футболистов угостили бутербродами с красной икрой, холодцом, кабачковой икрой, селёдкой под шубой и маринованными грибами.
Обновлено в 12:20
Футбол

Модрич отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не может договориться с клубом о продлении соглашения, которое истекает летом 2020 года.
Обновлено в 06:10
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное