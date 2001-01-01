Футбол
Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»Soccer.ru 00:50
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом.
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Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport
Специалисты компании «АвтоВАЗ» рассказали об особенностях Lada Largus CNG, Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:54
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Политика
РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17
Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих
Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года
За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Военные Ирана отбуксировали в воды страны иностранный танкер с нефтью
Появились предположение, что судно мог захватить Иран – по информации агентства Ассошиэйтед Пресс, сигнал с нефтяного танкера пропал, когда он проходил недалеко от одной из иранских баз.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» выдаст «Группе ЛСР» кредиты на 10,5 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" и "Группа ЛСР" заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий группы.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Спорт
Загитова открыла бутылку ударом конька
Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:41
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04