Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом.

Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

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