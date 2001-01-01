Футбол

Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»Soccer.ru 00:50

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом.
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Оле-Гуннар Сульшер: Могу повторить, что хочу строить команду вокруг Погба

Советский спорт03:31

Уле Гуннар Сульшер: «Если Погба в составе, нужно строить команду вокруг него»

Спорт-Экспресс03:08

Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер заявил, что хочет строить игру команды вокруг Погба

ТАСС00:04

Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба

Sportbox.RU02:06

Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

Soccer.ru00:50

Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба

Матч ТВ02:06
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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