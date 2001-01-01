Футбол
Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»Soccer.ru 00:50
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом.
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Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче
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Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
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Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
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В Роскачестве рассказали, что в организацию не поступали никакие претензии относительно результатов исследования антивирусных программ.
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Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение
Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
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