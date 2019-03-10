Футбол
Сульшер: Если судья посмотрит повтор с пенальти, он расстроитсяНева Спорт вчера в 18:30
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
|12′
Сократис Папастатопулос
|38′
|68′
Неманья Матич
Пьер-Эмерик Обамеянг
|69′
|71′
Диого Далот
Антони Марсьяль
|76′
Поль Погба
Месут Озил
Алекс Ивоби
|77′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
|80′
|80′
Неманья Матич
Мэйсон Гринвуд
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
|86′
Сеад Колашинац
|90′
|47%
|Владение мячом
|53%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|5
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|13
|12
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
19
Лено
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
8
Рэмзи
17
Ивоби
34
Джака
31
Колашинац
49
Нкетиа
22
Суарес
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
11
Марсьяль
17
Фред
54
Гринвуд
6
Погба
9
Лукаку
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑4‑2
Тренер отметил, что команда создавала моменты, но игра стала совершенно другой, когда соперник забил первый гол. Сульшер отметил, что судья будет расстроен, если он посмотрит повтор, потому что в том эпизоде не следовало назначать пенальти.
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