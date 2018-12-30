Футбол
Быть может через год два я посмотрю на этот состав, который будет выигрывать очередной трофей, и скажу себе, что стал частью этого. У меня есть амбиции, но я уже говорил, что здесь для того, чтобы делать свою работу.
Евро-футбол.ру05:18
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Происшествия
Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar
Обновлено в 04:15
Политика
Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2019 годом глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
Обновлено в 05:29
Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
Обновлено в 03:15
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика
МИД РФ: BBC не жаловалась на публикацию данных своих журналистов
В российском МИДе прокомментировали заявление BBC о том, что телекомпания подала жалобу на публикацию личных данных сотрудников своей московской редакции.
Обновлено в 03:27
Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Трамп заявил о «величайшим обмане» в истории политики США
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Транспорт
Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии
В воскресенье в Москве открыли новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии. Церемонию провел мэр Сергей Собянин.
Обновлено в 06:45
Политика
Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter обсудить хранение данных
Представители Twitter в январе 2019 года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение закона о переносе персональных данных россиян на территории страны.
Обновлено в 06:44
Политика
Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи
Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Обновлено в 03:23
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Финляндии в ДТП погибла семья из России
Автомобиль, в котором ехала семья из России, столкнулся с фурой на автомагистрали около города Оулу на севере Финляндии, сообщает полиция страны.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей
Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Обновлено в 03:49
Единоборства
Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Украина рассказала о планах по созданию новых образцов вооружения
Обновлено в 05:45
Кино
Скончалась актриса Джун Уитфилд
Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео
В полицию заявлений по факту произошедшего не поступало, однако правоохранители уже начали проверку после публикации видеозаписи конфликта в социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Россия приступила к созданию самолета на замену «Руслану»
В России начали создавать самолет для замены Ан-124 «Руслан».
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии России в 2018 году
Почти треть предложений на рынке труда в России пришлась на специалистов в сфере продаж, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании HeadHunter.
Обновлено в 03:03
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника
Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 05:39