Футбол

Сульшер: Де Хеа сыграл так, как мы от него ждем
Нева Спорт
21:20

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Мусса Сиссоко
Эрик Ламела
43′
44′
Маркус Рэшфорд
Деле Алли
50′
66′
Андер Эррера
73′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
78′
Поль Погба
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
81′
83′
Джесси Лингард
Диого Далот
90′+2′
Поль Погба
Скотт Мактомини
По мнению Сульшера, Рэшфорд блестяще реализовал свой момент, а пас Погба сделал половину гола. Сульшер подчеркнул, что вратарь Давид де Хеа сыграл фантастически.
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Сульшер: Де Хеа сыграл так, как мы от него ждем

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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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