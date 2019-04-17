Футбол

Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮREGNUM 01:41

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, сообщает BT Sport. «Барселона» была на несколько уровней выше нас в этих двух матчах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ

RT на русскомвчера в 18:44

Сульшер: Месси — футболист топ-класса, при счёте 2:0 игра была сделана

Чемпионатвчера в 17:47

Сульшер: «Месси – игрок высочайшего уровня. После 0:2 игра была окончена»

Бомбардир.рувчера в 17:38

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен стремиться достичь уровня «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 17:38

Оле-Гуннар Сульшер: «Сейчас „Барса“ на несколько уровней выше „МЮ“. Нужно стремиться играть, как они»

Sports.ruвчера в 17:46

Сульшер: «Месси - футболист совершенно иного уровня, он сделал разницу»

Евро-футбол.рувчера в 17:45

Сульшер: «Месси - это совершенно другой уровень»

Soccer.ruвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия

СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

«Тампа» Кучерова установила исторический антирекорд НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтинг" Кучерова установила исторический антирекорд в Нцаиональной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Политика

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России

Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан

Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Политика

Госдума приняла закон о суверенном интернете

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше 72 долларов впервые с ноября 2018-го

Нефть дорожает на фоне данных о снижении запасов сырья в США. Цена нефть марки Brent в ходе торгов поднималась до 72,08 доллара за баррель.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

НАТО отправила в Эстонию вертолёты Apache для сдерживания России

Обновлено вчера в 00:18
Политика

Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Барнауле получил срок в колонии-поселении

Ещё два человека получили тяжёлые травмы. Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам колонии-поселения.
Обновлено в 00:48
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Авто

Lotus создает электрический гиперкар Type 130

Британский производитель спортивных и гоночных машин Lotus работает над созданием полностью электрического гиперкара Type 130.
Обновлено вчера в 09:55
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с победой в драке со Свечниковым

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор поздравил хоккеиста Александра Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Дагестан и Чечня приостановили работу по уточнению границы

Как сообщил спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой приостановлены.
Обновлено вчера в 15:51
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи

Особую бдительность специалисты кадастровой палаты предлагают проявлять в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники.
Обновлено в 01:00
Политика

Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов

Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Общество

В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено вчера в 16:01
Наука

Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле

Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Пожар в заброшенном доме на Энергетиков сняли на видео

Обновлено в 00:54
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено 15 апреля в 18:02
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Польского консула выдворили из Иркутска

Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное