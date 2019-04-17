Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮREGNUM 01:41

В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, сообщает BT Sport. «Барселона» была на несколько уровней выше нас в этих двух матчах.

Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮ

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