Футбол

Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮREGNUM 01:41

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, сообщает BT Sport. «Барселона» была на несколько уровней выше нас в этих двух матчах.
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