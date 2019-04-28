Сульшер: «Байи получил травму колена и не сыграет в этом сезоне»Soccer.ru вчера в 16:28

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Эрик Байи и нападающий Маркус Рэшфорд получили травмы в матче с "Челси" (1:1). Байи завтра пройдет сканирование, но я не думаю, что это худшая травма колена, которая только бывает.

Сульшер: «Байи получил травму колена и не сыграет в этом сезоне»

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