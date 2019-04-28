Футбол

Сульшер: «Байи получил травму колена и не сыграет в этом сезоне»Soccer.ru вчера в 16:28

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Эрик Байи и нападающий Маркус Рэшфорд получили травмы в матче с "Челси" (1:1). Байи завтра пройдет сканирование, но я не думаю, что это худшая травма колена, которая только бывает.
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