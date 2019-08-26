Футбол
Спорт-ЭкспрессМагомед-Шапи Сулейманов: «Жду голы от себя в каждом матче»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» заявил, что всегда выходит на игру с запредельным настроем, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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Двух российских пограничников задержали в Литве
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