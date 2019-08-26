Футбол
Нева СпортСулейманов знает, как «Краснодар» будет играть против «Олимпиакоса»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Олимпиакоса». Команды встретятся в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
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«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухих грузов. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК 23:10
Политика
Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.
Российская газета 23:11
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Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS
В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
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Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
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Политическая Экспертиза 13:30
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Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
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Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстроилась очередь
Прием заявок на новый внедорожный компакт-вэн Suzuki XL6 стартовал в начале августа, а первые товарные автомобили появились в продаже лишь неделю назад.
Новые автомобили 22:37
Гаджеты
Китайская Baidu обгоняет Google на глобальном рынке смарт-колонок, увеличив поставки на 3700 %
Bloomberg Исследовательская фирма сообщила, что Baidu обошла компанию Google, заняв во втором квартале 2019 года 17,3 % мирового рынка благодаря поставке 4,5 млн смарт-колонок, что на 3700 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
3DNews 10:49
Космос
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
РИА Новости 10:03
Авто
Специалисты рассказали, как на выбор авто влияет возраст клиента
Портал «Wroom» со ссылкой на пресс-службу ГК АвтоСпецЦентр приводит данные о предпочтениях россиян в сфере покупки машин.
Тарантас Ньюс 09:11
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Экономика
Международные интернет-активы Naspers могут быть оценены в $100 млрд
С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 1,48 трлн рэндов ($96,76 млрд).
Финмаркет 06:08
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика
На президентских выборах в Абхазии лидируют три кандидата
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.
Известия 15:00
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Российская газета 02:31
Происшествия
После взрыва на полигоне в Северодвинске нашли радиоактивные изотопы
На полигоне ВМФ под Северодвинском специалисты Росгидромета обнаружили радиоактивные изотопы после взрыва, прогремевшего 8 августа.
Уралинформбюро 11:11
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Космос
«Роскосмос» объявил тендер на 373 млн рублей для полета на Луну
«Роскосмос» объявил тендер на проведение исследований для полета на Луну.
БИЗНЕС Online 04:43
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04