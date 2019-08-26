Футбол
Нева СпортСулейманов знает, как «Краснодар» будет играть против «Олимпиакоса»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Олимпиакоса». Команды встретятся в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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