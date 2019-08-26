Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Олимпиакоса». Команды встретятся в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Сулейманов знает, как «Краснодар» будет играть против «Олимпиакоса»

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