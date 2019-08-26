Футбол
Нева СпортСулейманов знает, как «Краснодар» будет играть против «Олимпиакоса»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Футболист подчеркнул, что уже успел восстановиться после игры с «Локомотивом». «Мне все равно, сколько я буду играть на поле, я буду выкладываться по максимуму», — сказал Сулейманов. Напомним, ответная встреча состоится в Краснодаре завтра, 27 августа.
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