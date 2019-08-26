Футбол

Нева СпортНева СпортСулейманов знает, как «Краснодар» будет играть против «Олимпиакоса»

Краснодар — Олимпиакос
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Футболист подчеркнул, что уже успел восстановиться после игры с «Локомотивом». «Мне все равно, сколько я буду играть на поле, я буду выкладываться по максимуму», — сказал Сулейманов. Напомним, ответная встреча состоится в Краснодаре завтра, 27 августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сулейманов призвал верить в «Краснодар»

RT на русском14:47

Сулейманов — об ответном матче с «Олимпиакосом»: верить до последнего

Чемпионат14:16

Магомед-Шапи Сулейманов — об ответном матче с «Олимпиакосом»: «Нет ничего невозможного, надо сделать все для победы»

Sportbox.RU07:26

Магомед-Шапи Сулейманов — об ответном матче с «Олимпиакосом»: «Нет ничего невозможного, надо сделать все для победы»

Матч ТВ07:26

«Верить до последнего». Мотивационное фото Шапи-Сулейманова перед ответным матчем с «Олимпиакосом» в ЛЧ

Спорт-Экспресс13:41

Сулейманов: «Краснодар» выйдет с запредельным настроем на игру с «Олимпиакосом»

ТАСС07:19

Сулейманов: «Краснодар» сделает все возможное для победы над «Олимпиакосом»

РИА Новости07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе следователи возбудили уголовное дело против двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера.
РБК 14:46
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Происшествия

Пожар в монастыре в центре Москвы потушили

Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Армия и оружие

Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Lenta.ru 14:13
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым

Московский Комсомолец 15:25
Общество

В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Российская газета 09:42
Общество

Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7

Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40
Экономика

Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Политика

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Экономика

Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста

Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Политика

Оппозиция Абхазии имеет высокие шансы на победу

25 августа в Абхазии состоялись седьмые выборы президента, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, в связи с чем в республике пройдет второй тур голосования, который назначен 8 сентября.
Газета.Ru 13:25
Шоу-бизнес

44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко

Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Космос

МКС теперь имеет лучший интернет после его последнего обновления

После обновления МКС имеет соединение 600 мегабит-в-секунду.
ГЛАС.RU 02:24
Футбол

Станислав Черчесов объяснил состав сборной России

Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном.
Чемпионат 08:00
Кино

Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей

Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Наука

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Капитал страны 12:07
Происшествия

Стало известно о содержимом багажа задержанного с порошком чеченского прокурора

Экспертиза багажа задержанного в аэропорту Внуково зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева показала, что мужчина не перевозил запрещенных веществ.
Lenta.ru 12:14
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
Политика

Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость

В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Теннис

US Open. Даниил Медведев вышел во второй круг

GoTennis.ru 14:43
Культура

Кириенко анонсировал создание арт-резиденций «Тавриды» в регионах

Филиалы форума «Таврида» предполагается создать в регионах РФ, заявил первый замруководителя Администрации президента России и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко 25 августа во время выступления на фестивале «Таврида-Арт», сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 08:45
Политика

Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Футбол

СМИ: ЦСКА намерен арендовать футболиста «Севильи» Гомеса

Московский ЦСКА ведёт переговоры об аренде 27-летнего испанского защитника Серджи Гомеса.
RT на русском 15:21
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Происшествия

Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали

Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.
Аргументы и Факты 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное