Футбол

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в мартеЧемпионат 11:25

Лучшим игроком «Краснодара» по итогам марта признан нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Сулейманов занял первое место в результате голосования среди болельщиков клуба, набрав 44,7% голосов.
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«Без вариантов». Сулейманова признали лучшим игроком марта в «Краснодаре»

Матч ТВ11:38

Магомед-Шапи Сулейманов выбран лучшим игроком «Краснодара» в марте

Кубанские новости11:56

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Sport24.ru10:55

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Чемпионат11:25

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Спорт-Экспресс11:03

Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком ФК «Краснодар» в марте

Кубань 2412:51

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Советский спорт11:30
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Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
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Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

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