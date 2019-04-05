Футбол
Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в мартеЧемпионат 11:25
Лучшим игроком «Краснодара» по итогам марта признан нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Сулейманов занял первое место в результате голосования среди болельщиков клуба, набрав 44,7% голосов.
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ЦСКА — СКА 2:0 (2-й период)
В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА.
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В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
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Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
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Стина Нильссон: «Скачала приложение и учу русский язык. Он крутой»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сообщила, что начала учить русский язык.
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Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
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Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400
Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
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Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
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Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на предмет содержания алкоголя и наркотиков.
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Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
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Гаджеты
Vivo снизила цены на свои смартфоны в России
Обновлено в 08:43
Авто
Назван ТОП-5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено в 13:00
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Общество
Малышева отказалась извиняться за критику остеопатии
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Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
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Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
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Экономика
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Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
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Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45