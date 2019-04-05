Футбол
Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в мартеСоветский спорт 11:30
В сентябрьском и октябрьском голосовании всех опередил атакующий полузащитник Виктор Классон, а лучшим игроком Краснодара по итогам июля-августа 2018 года был признан вратарь Станислав Крицюк.
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Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Обновлено в 12:32
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:26
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Общество
Девушка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 02:33
Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Политика
Грудинин сменил Рогозина на должности гендиректора «Ил»
Алексей Рогозин уволен с поста генерального директора ПАО «Ил». 35-летний сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина занимал эту должность два года.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок
Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Наука
Останки древнего четвероногого кита нашли в Перу
В Перу обнаружили останки четвероного кита, который жил 42,6 млн лет назад.
Обновлено в 12:04
Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА
Обновлено в 14:29
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено в 13:54
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу
Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.
Обновлено вчера в 06:07
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49