Футбол

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в мартеСоветский спорт 11:30

В сентябрьском и октябрьском голосовании всех опередил атакующий полузащитник Виктор Классон, а лучшим игроком Краснодара по итогам июля-августа 2018 года был признан вратарь Станислав Крицюк.
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Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Советский спорт11:30

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Чемпионат11:25

«Без вариантов». Сулейманова признали лучшим игроком марта в «Краснодаре»

Матч ТВ11:38

«Без вариантов». Сулейманова признали лучшим игроком марта в «Краснодаре»

Sportbox.RU11:38

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Sport24.ru10:55

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Спорт-Экспресс11:03

Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком ФК «Краснодар» в марте

Кубань 2412:51
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Шоу-бизнес

Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины

Обновлено в 04:30
Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Обновлено в 12:32
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости».
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«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y

Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Общество

Девушка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 02:33
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Политика

Грудинин сменил Рогозина на должности гендиректора «Ил»

Алексей Рогозин уволен с поста генерального директора ПАО «Ил». 35-летний сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина занимал эту должность два года.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи

Обновлено в 14:48
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса

10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Наука

Останки древнего четвероногого кита нашли в Перу

В Перу обнаружили останки четвероного кита, который жил 42,6 млн лет назад.
Обновлено в 12:04
Футбол

Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА

Обновлено в 14:29
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Гаджеты

Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи

Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено в 13:54
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу

Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.
Обновлено вчера в 06:07
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Экономика

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
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