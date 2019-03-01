Футбол
Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в февралеМатч ТВ 11:32
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал лучшим футболистом команды в феврале. Напоминаем, что футболист забил гол в ворота «Байера», благодаря которому «быки» пробились в 1/8 финала Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика
Польша заподозрила Еврокомиссию в следовании интересам России
По данным радиостанции, ранее Еврокомиссия инициировала встречу с представителями Польши, после того как она объявила о начале работ по строительству судоходного канала.
Обновлено 26 февраля в 01:03
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено в 19:11
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Крупный пожар произошел в дагестанском селе
В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».
Обновлено в 15:56
Политика
Трамп потребовал от Китая немедленно снять пошлины на сельхозпродукцию
Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от Китая незамедлительно снять пошлины на сельхозпродукцию из США, напомнив, что второй пакет американских пошлин против китайского импорта не вступил в силу.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд за клевету
Знаменитый голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Об этом информирует портал Deadline.
Обновлено в 20:28
Кино
В США умерла актриса Кэтрин Хэлмонд
Обновлено в 18:30
Происшествия
Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено в 14:39
Политика
Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым
Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта «дела Baring Vostok» Дельпаля
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 20:19
Общество
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено в 19:25
Финансы
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
Обновлено в 13:48
Общество
Facebook подала иск к базирующимся в Китае компаниям за продвижение продажи лайков
Американская компания Facebook подала в суд на четыре базирующиеся в Китае компании и трех физических лиц за продвижение продажи фальшивых учетных записей, лайков и подписчиков.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Обновлено в 19:08
Политика
В США заявили, что при Порошенко Украина не будет развиваться
Журналист считает, что с Порошенко Украина не сможет развиваться и двигаться вперед, так как он не провел никаких важных стране реформ, а в стране царит коррупция и беззаконие, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа
Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу.
Обновлено в 15:35
Общество
Горбачёв намерен отметить 88-летие в кругу друзей
Обновлено в 19:56
Политика
Лукашенко обосновал отказ признать независимость Абзахии
Отказ признать независимость Абхазии объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
Обновлено в 18:55
Политика
Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Кирове освободили заведующую поликлиникой Тамару Пермякову
Заведующую поликлиникой Тамару Пермякову освободили по ходатайству Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.
Обновлено в 10:21
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Политика
Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника секретного ракетного центра
По словам сотрудника пресс-службы, оперативная группа управления ФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе и задержала «высокопоставленного сотрудника одного из предприятий».
Обновлено в 09:00
Политика
США отозвали визы у 49 связанных с Мадуро человек
Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Индия заявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
Индийский истребитель МиГ-21 действительно сбил пакистанский F-16 27 февраля в ходе воздушного боя над Кашмиром.
Обновлено в 08:11
Общество
В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе
Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") построил для РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе, говорится в сообщении машиностроительной группы.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Умер мальчик, мечту которого исполнил Путин
Обновлено в 10:58