Футбол
Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмыРИА Новости 12:05
Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.
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Форвард «Краснодара» Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией
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