Футбол
Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»Нева Спорт 10:23
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом. По данным «Чемпионата», новый контракт подписан на улучшенных условиях. Подписание соглашение состоялось в один день с другим нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.Чемпионат09:33
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При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
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Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
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