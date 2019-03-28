Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»Нева Спорт 10:23

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.

с чего всё началось

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом. По данным «Чемпионата», новый контракт подписан на улучшенных условиях. Подписание соглашение состоялось в один день с другим нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.

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