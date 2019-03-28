Футбол

Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»Нева Спорт 10:23

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом. По данным «Чемпионата», новый контракт подписан на улучшенных условиях. Подписание соглашение состоялось в один день с другим нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.
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Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.
Чемпионат09:33

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СМИ: Сулейманов вслед за Игнатьевым продлил контракт с «Краснодаром»

Советский спорт10:26

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Чемпионат09:33

СМИ: Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Sportbox.RU09:42

СМИ: Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Матч ТВ09:42

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Sport24.ru10:24

«Чемпионат»: Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» на улучшенных условиях

Sports.ru10:32

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Sport.ru10:29
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Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
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По словам Измайлова, клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, которая была введена в эксплуатацию в апреле 2017 года.
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Huawei признали угрозой нацбезопасности Великобритании

В годовом отчете, который подготовила комиссия, указано, что обнаружены «значительные технические проблемы в инженерных процессах Huawei, ведущие к новым рискам для телекоммуникационных сетей Великобритании».
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