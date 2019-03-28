Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»Sport.ru 10:29

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
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Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.
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