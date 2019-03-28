Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»Чемпионат 09:33
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество
РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram
Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Обновлено в 08:50
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас.
Обновлено в 06:57
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 08:35
Футбол
«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии
Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
Обновлено в 06:44
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов
Обновлено в 09:03
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Музыка
Тизер клипа Rammstein разозлил еврейское сообщество
Обновлено в 06:26
Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.
Обновлено в 06:01
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Здоровье
В Петербурге за пять лет сократилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
В Петербурге за пять лет в 1,3 раза сократилась заболеваемость ВИЧ.
Обновлено в 09:57
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34