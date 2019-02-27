Футбол

Сулейманов отреагировал на обвинения в изменении возрастаЕвро-футбол.ру 08:22

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на обвинения в изменении возраста. Сулейманов опубликовал в Instagram фотографию, на которой маленький мальчик (возможно, сам футболист) стоит на поле рядом с куда более рослым соперником.
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