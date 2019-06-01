Футбол

Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмыРИА Новости 12:05

Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.
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Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы

Sport24.ru14:10

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ТАСС12:44

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Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы

РИА Новости12:05

Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией

Soccer.ru11:47

Сулейманов не сыграет за молодёжную сборную России по футболу из-за травмы

RT на русском13:34
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