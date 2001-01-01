Футбол
Сулейманов назвал самый запоминающийся момент в карьереЧемпионат 04 апреля в 09:07
Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, какой момент в своей карьере он может назвал пока что самым запоминающимся.
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Магомед-Шапи Сулейманов: «В следующем сезоне буду ждать вызова в национальную сборную»
Sports.ru04 апреля в 21:38
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