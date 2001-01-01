Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги встречи с «Локомотивом» в 7-м туре чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. По мнению Сулейманова, «Краснодар» создал больше опасных моментов, чем «Локомотив», и свежее смотрелся в концовке встречи.

Сулейманов: У «Краснодара» было больше моментов, чем у «Локомотива»

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