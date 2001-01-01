Футбол
Сулейманов: У «Краснодара» было больше моментов, чем у «Локомотива»Нева Спорт вчера в 14:55
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги встречи с «Локомотивом» в 7-м туре чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. По мнению Сулейманова, «Краснодар» создал больше опасных моментов, чем «Локомотив», и свежее смотрелся в концовке встречи.
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Магомед-Шапи Сулейманов: «Интенсивный график „Краснодара“? Это очень круто»
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