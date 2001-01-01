Футбол

Сулейманов: У «Краснодара» было больше моментов, чем у «Локомотива»Нева Спорт вчера в 14:55

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги встречи с «Локомотивом» в 7-м туре чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. По мнению Сулейманова, «Краснодар» создал больше опасных моментов, чем «Локомотив», и свежее смотрелся в концовке встречи.
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