Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов выбран лучшим игроком «Краснодара» в мартеКубанские новости вчера в 11:56

На официальном сайте «быков» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком клуба в марте стал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, забивший три мяча. Второе место у голкипера Матвея Сафонова, третье досталось - полузащитнику Маурисио Перейере, сообщает пресс-служба клуба.
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Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

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