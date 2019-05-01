Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклейРИА Новости 03:57
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей. Артист заявил, что находится на больничном после вывиха руки, который произошел во время спектакля "Встречайте, мы уходим". Сухоруков заверил, что идет на поправку.
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Театр имени Моссовета отменил спектакли с Сухоруковым из-за сломанной руки
Московский Комсомолец02:20
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