Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году
Российская газета
07:31

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Российская газета07:31
с чего всё началось

Сухопутные войска в 2019 году полностью перевооружатся на комплексы «Искандер-М»

Ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на ракетные комплексы "Искандер-М" в 2019 году. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.
ТАСС07:01

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Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплексы «Искандер-М» в 2019 году

Коммерсантъ09:22

Сухопутные войска РФ перейдут на комплексы «Искандер-М» в 2019 году

Комсомольская правда09:07

Сухопутные войска в 2019 году полностью перевооружатся на комплексы «Искандер-М»

ТАСС07:01

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году

Российская газета07:31

РФ полностью перевооружится на «Искандер-М» в 2019 году

News.ru07:15

Сухопутные войска России полностью перейдут на «Искандеры» до конца года

Вести.Ru07:45

Стало известно, когда завершится перевооружение Сухопутных войск ВС РФ на ОТРК «Искандер-М»

ТК Звезда07:00
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Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Обновлено в 06:58
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве в Парке Горького обрушился мост

В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Спорт

Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
Обновлено в 08:00
Происшествия

Врачи рассказали, что спасло найденного под завалами ребенка

Маленький ребенок, спасенный из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, выжил благодаря положению тела, в котором он находился во время падения перекрытий.
Обновлено в 09:06
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Премьер Японии решил не выселять россиян в случае передачи Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян, передает РИА "Новости" соо ссылкой на интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Число погибших при ЧП в Магнитогорске выросло до семи человек

Число погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске выросло до семи человек.
Обновлено в 01:00
Происшествия

МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения

Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт

Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере, которое произошло вечером 31 декабря, расследуется как теракт.
Обновлено в 08:56
Политика

Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Грудной ребенок пострадал в результате ДТП на МКАД

Грудной ребёнок эвакуирован в одну из больниц города Москвы после ДТП на московской кольцевой автодороге (МКАД).
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной метели

Обновлено в 09:02
Политика

На Украине телеканал передвинул поздравление Порошенко ради Зеленского

Выступление украинского шоумена Владимира Зеленского сдвинуло новогоднее поздравление президента Петра Порошенко на телеканале «1+1».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Обновлено в 08:20
Происшествия

Выжившего под завалами дома в Магнитогорске малыша узнала мама

Обновлено в 08:57
Политика

В России стартовал первый этап пенсионной реформы

В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако вряд ли они будут такого же масштаба как пенсионная.
Обновлено в 09:04
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
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