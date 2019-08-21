Экономика
«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпанийКоммерсантъ 10:13
Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.
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Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.РБК00:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол
«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового
«Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.
Обновлено в 11:00
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Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Наука
Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс
Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.
Обновлено в 07:54
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Политика
Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство.
Обновлено в 08:36
Здоровье
В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
Обновлено в 06:14
Происшествия
Подростка ударило током на детской площадке в Москве
Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
НАТО не признало испытания ракеты США доказательством нарушения ДРСМД
НАТО не признало испытания Соединёнными Штатами крылатой ракеты, создание которой шло вразрез с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нарушением договора, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Рубин» нашел видео, где Карпин поет классику
Обновлено в 10:05