Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.

с чего всё началось

Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.

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