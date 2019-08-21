Экономика

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпанийКоммерсантъ 10:13

Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
РБК00:30

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Средняя стоимость авиабилетов на рейсах Sukhoi Superjet 100 на 20% выше, чем на других самолётах

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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