Экономика

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпанийКоммерсантъ 10:13

Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Для решения проблемы глава ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ, а также минимизировать их затраты при простоях самолетов. "Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами", — заключает Артемьев.
РБК00:30

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Мантуров объяснил рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

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ФАС увидела рост цен на билеты на рейсы Superjet

Московский Комсомолец03:31

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний

Коммерсантъ10:13

Мантуров заявил, что основные проблемы с послепродажным обслуживанием SSJ-100 уже решены

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Ведомости03:40

Компания-создатель Superjet пояснила, почему полеты на их самолетах стоят дороже

URA.Ru07:47

Средняя стоимость авиабилетов на рейсах Sukhoi Superjet 100 на 20% выше, чем на других самолётах

Эхо Москвы01:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
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Матвеев: игра с «Олимпиакосом» была равной

Игра была равной, но „Олимпиакос“ забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля.
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Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро

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Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений

Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.
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Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае

В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
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Особая диета способствует успеху в лечении псориаза

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Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
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Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
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«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России

Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.
Обновлено в 13:35
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Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

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Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей

Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
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Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
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Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
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В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

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Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке

В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
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Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

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Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок

Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
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Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
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Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

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Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
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Премьер Дании отказалась вступать в «словесную войну» с Трампом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не намерена «вступать в словесную войну» с президентом США Дональдом Трампом после его отказа от визита в страну из-за вопроса с продажей Гренландии.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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