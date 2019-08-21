Экономика
«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпанийКоммерсантъ 10:13
Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Для решения проблемы глава ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ, а также минимизировать их затраты при простоях самолетов. "Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами", — заключает Артемьев.РБК00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
Футбол
Матвеев: игра с «Олимпиакосом» была равной
Игра была равной, но „Олимпиакос“ забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля.
Обновлено в 17:35
Футбол
Лукаку: «В „Манчестер Юнайтед“ всё время виноватыми делали меня, Погба и Санчеса»
Обновлено в 15:21
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Политика
Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений
Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.
Обновлено в 05:22
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье
Особая диета способствует успеху в лечении псориаза
Дерматологи из университетской клиники Лейпцига (UKL) отметили: особая диета способствует успеху в лечении псориаза.
Обновлено в 16:21
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Футбол
«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России
Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.
Обновлено в 13:35
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Авто
Россияне стали отказываться от ремонта машин у официалов
В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать машины у автодилеров: в июле прошлого года их доля составляла 87,1%, а в июле 2019 года – только 82,9%. За изменениями проследили аналитики агентства "Автостат", проведя опрос водителей совместно с порталом Авто Mail.ru.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Кино
Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке
В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
Обновлено в 09:57
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Honor представил геймпад для смартфонов
Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
Политика
Премьер Дании отказалась вступать в «словесную войну» с Трампом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не намерена «вступать в словесную войну» с президентом США Дональдом Трампом после его отказа от визита в страну из-за вопроса с продажей Гренландии.
Обновлено в 16:10