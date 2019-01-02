В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря). Об этом сообщает Maritime Bulletin. Сухогруз под флагом Панамы следовал из португальского города Синиш в немецкий порт Бремерхафен.

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

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