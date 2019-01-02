Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном мореРБК12:05
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря). Об этом сообщает Maritime Bulletin. Сухогруз под флагом Панамы следовал из португальского города Синиш в немецкий порт Бремерхафен.
РБК12:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Обновлено в 10:07
Происшествия
Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге
Три человека получили травмы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Николай Дроздов госпитализирован с травмами
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с травмами в Москве.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Обновлено в 14:24
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Мужчина в Сочи застрелил свою сожительницу и покончил с собой
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы
Обновлено в 08:16
Происшествия
Подъемный кран врезался в опору моста в Москве
Один человек погиб в результате наезда подъемного крана на опору моста, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Житель Донецкой области похитил мощи Георгия Победоносца из храма
В городе Доброполье 28-летний мужчина похитил из местной церкви раку с мощами Георгия Победоносца.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Каток в Парке Горького заработал в штатном режиме
В новогоднюю ночь в московском Парке Горького обрушился мост над катком.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Голландский астронавт случайно позвонил 911 из космоса
Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал о курьезе, когда случайно позвонил в американскую службу спасения.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Уфе укравший бутылку водки покупатель умер после избиения охранником
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Ростовской области в реке Кумшак утонула девятилетняя девочка
Обновлено в 12:28