Происшествия

Сухогруз «Кузьма Минин» снят с мели в Великобритании
Коммерсантъ
09:48

Севшее на мель у берегов британского Корнуолла 16-тонное российское грузовое судно «Кузьма Минин» выведено в открытое море, сообщает телеканал SkyNews. По его данным, судно движется в районе побережья Фалмут. Телеканал рассказал, что снятие с мели проходило в сложных погодных условиях.
Коммерсантъ09:48
с чего всё началось
Севшее на мель у берегов британского Корнуолла 16-тонное российское грузовое судно «Кузьма Минин» выведено в открытое море, сообщает телеканал SkyNews
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Коммерсантъ09:48

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