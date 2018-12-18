с чего всё началось

Сухогруз мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" сняли с мели у берегов Британии, свидетельствуют данные онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic. Сейчас "Кузьма Минин" со скоростью 4,4 узла движется в направлении Сеуты (Испания).

В Британии сняли с мели российский сухогруз

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