Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСуке принес «Монпелье» победу над «Лионом» в чемпионате Франции

Монпелье — Лион
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Моссон»
36′
Йоахим Андерсен
Арнауд Суке
42′
49′
Люка Тузар
51′
Юссуф Коне
Педро Мендеш
54′
56′
Тиаго Мендес
65′
Люка Тузар
Кенни Тете
68′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
Флоран Молле
Киган Долли
74′
82′
Кенни Тете
82′
Тиаго Мендес
Мартен Терье
Арнауд Суке
90′
Амбруаз Ойонго
Михайло Ристич
90′+1′
Футболисты "Монпелье" на своем поле переиграли "Лион" в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монпелье во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
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