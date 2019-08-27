Футболисты "Монпелье" на своем поле переиграли "Лион" в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монпелье во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом» в чемпионате Франции

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