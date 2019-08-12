Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Общество Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.

Происшествия В Сарове прошли похороны погибших сотрудников ядерного центра В Сарове прошли похороны пятерых сотрудников ядерного центра, погибших при испытаниях на полигоне под Северодвинском.

Гаджеты Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.

Происшествия На Енисейском рынке в Красноярске загорелся склад Красноярцы в разных районах города заметили огромные клубы черного дыма, по информации пресс-службы МЧС по краю, на ул. Шахтеров на Енисейском рынке горит склад.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Музыка Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Происшествия Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Политика Порошенко допросят снова на детекторе лжи Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Футбол Украинский вратарь «Реала» Лунин согласился на трансфер в клуб Роналдо Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин согласился уйти в аренду в «Вальядолид» — клуб, которым владеет бывший бразильский футболист Роналдо.

Происшествия Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.

Армия и оружие Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.

Политика Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.

Единоборства Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

Политика Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма Президент России Владимир Путин считает эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова.