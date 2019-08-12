Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»Известия вчера в 20:59

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
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Глава комитета по этике РФС: «Убрал бы громкоговорители со стадиона „Ахмата“, невозможно слушать»

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Человека, крикнувшего «Судья – козёл», зовут Ризван Эдильсултанов. Его уволили из «Ахмат Арены»

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Sports.ru01:00

Человек, оскорбивший судью матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уволен

РИА Новости02:08

Сотрудник «Ахмат-Арены» уволен после оскорблений судьи в микрофон на матче со «Спартаком»

ТАССвчера в 17:41
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Во время полета у самолета на Камчатке треснуло лобовое стекло

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Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
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«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

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