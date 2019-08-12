Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»Известия вчера в 20:59
Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
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Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
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Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших сотрудников ядерного центра
В Сарове прошли похороны пятерых сотрудников ядерного центра, погибших при испытаниях на полигоне под Северодвинском.
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Ученые нашли способ защитить курильщиков от рака легких
Обновлено 10 августа в 01:50
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Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.
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Происшествия
На Енисейском рынке в Красноярске загорелся склад
Красноярцы в разных районах города заметили огромные клубы черного дыма, по информации пресс-службы МЧС по краю, на ул. Шахтеров на Енисейском рынке горит склад.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
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Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин согласился на трансфер в клуб Роналдо
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин согласился уйти в аренду в «Вальядолид» — клуб, которым владеет бывший бразильский футболист Роналдо.
Обновлено в 07:12
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Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
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Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
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Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске
Засыпанными оказались пятеро рабочих.
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Единоборства
Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
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Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин считает эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова.
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Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
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Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Политика
Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко
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