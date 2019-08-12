Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»Известия вчера в 20:59
Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:24, Вашингтон
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Вратарь ФК «Динамо» Шунин получил повреждение задней поверхности бедра
Вратарь и капитан московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин прошел медицинское обследование, по итогам которого у него выявлено повреждение задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:14
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Прокуратура Москвы 6 августа сообщила, что намерена добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве передали своего малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».
Обновлено в 06:04
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках
72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом).
Обновлено в 06:00
Здоровье
Африканская чума свиней миновала Брянскую область
В Брянской области в 2019 году не зафиксировано вспышек африканской чумы свиней, об этом сообщили в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
СМИ сообщили об угрозе массовой застройки вокруг аэропортов
Минтранс разработал законопроект, который может привести к сокращению приаэродромных территорий (ПАТ), пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, разосланный аэропортам.
Обновлено в 02:55
Музыка
Дрейк побил три рекорда Beatles и сделал в честь этого татуировку
Дрейк побил сразу три рекорда, долгое время принадлежавших группе Beatles.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено 10 августа в 06:56
Игры
У System Shock 2 появится улучшенное издание
Обновлено в 05:24
Музыка
Во время выступления Брежневой произошло ЧП с пиротехникой
Обновлено в 03:45
Общество
Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры
В Екатеринбургском аэропорту "Кольцово" таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
Обновлено в 06:07
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн рублей из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Хоккей
Бывшая жена Никиты Зайцева хочет отсудить треть его дохода
Обновлено в 04:49
Футбол
Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию о том, что может покинуть команду.
Обновлено в 04:19
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09